Bakan Selçuk açıkladı: 31 Mayıs'a kadar uzaktan eğitim
Milyonlarca öğrenci, öğretmen ve velinin beklediği karar açıklandı. Uzaktan eğitim 31 Mayıs'a kadar devam edecek. Sınıf geçmek için birinci dönem notları geçerli olacak. 7 Haziran'da yapılacağı duyurulan liselere geçiş sınavıyla ilgili son karar hafta başında kabine toplantısından sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanacak.
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NTV 29.04.2020 - 12:00| Son Güncelleme : 29.04.2020 - 12:32
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