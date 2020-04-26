Bisikletle evde kalan öğrencilere kitap dağıtıyor

Bolu'da ilkokul öğretmeni Adnan Erdem, corona virüs salgınında evden çıkamayan öğrencileri için mücadele ediyor. Çocuklar, okuma alışkanlığından vazgeçmesin diye bisikletiyle kilometrelerce yol katediyor, kapı kapı dolaşıp her birine hikaye kitabı veriyor.

NTV 26.04.2020 - 14:00 | Son Güncelleme : 26.04.2020 - 14:48

DİĞER VİDEOLAR

ÖNERİLENLER