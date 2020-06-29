Corona virüs gölgesinde YKS maratonu

YKS'de iki gün süren sınav maratonu nihayet tamamlandı. Yüzbinlerce üniversite adayı, corona virüs önlemleri eşliğinde, Alan Yeterlilik Testi ile Yabancı Dil Testi'ne katıldı. Pek çok kentte yine sınava geç kalanlar oldu; yardımlarına yine polis ekipleri koştu.

NTV 29.06.2020 - 08:00 | Son Güncelleme : 29.06.2020 - 09:40

DİĞER VİDEOLAR

ÖNERİLENLER