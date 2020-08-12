Corona virüs salgını eğitimi nasıl dönüştürecek?

New York Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Selçuk Şirin, uzaktan eğitim ve okulların açılması ile ilgili tartışmaların en yoğun olarak yaşandığı dönemde NTV canlı yayınında Berfu Güven'in konuya ilişkin sorularını yanıtladı. Çocuklar uzaktan eğitimle neleri öğrenebiliyor neler eksik kalıyor? Okullar bu dönemde tamamen mi açılmalı yoksa karma bir model mi olmalı? Uzaktan eğitimde en dezavantajlı gruplar kimler ve açılan makas nasıl kapanacak? İyi bir öğretmen olmanın kriterleri arasına iyi bir youtuber olmak da mı girecek? Yeni normal tüm dünyayı alt üst edecek ve bu dönemde öğrenciler nasıl tercih yapmalı? Çocuklarını okula göndermeyenler çocukların duygusal gelişimini nasıl sağlayacak? ABD'de bunun için neler yapılıyor? Okul öncesi eğitim neden giderek daha önemli hale geliyor? Duygusal ve zihinsel gelişim için en önemli dönemin ilk 6 yıl olduğunu göz önüne alındığında bu dönemde neler yapılmalı?
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12.08.2020 - 10:36| Son Güncelleme : 12.08.2020 - 11:43
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