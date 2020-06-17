Corona virüs tanısı koyulan öğrenci LGS'de ne yapacak? (Bakan Ziya Selçuk yanıtladı)

Virüs tanısı koyulan öğrenci, liselere giriş sınavında ne yapacak? Sorunun yanıtını Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk verdi. Selçuk, velinin komisyona başvurması durumunda, öğrencinin ayrı binada sınava girebileceğini söyledi.  Bakan Selçuk, vaka artışlarının sürmesi durumunda ikili eğitimin de gündeme gelebileceğini belirtti.

NTV 17.06.2020 - 09:00 | Son Güncelleme : 17.06.2020 - 09:29

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