Corona virüs tanısı koyulan öğrenci LGS'de ne yapacak? (Bakan Ziya Selçuk yanıtladı)
Virüs tanısı koyulan öğrenci, liselere giriş sınavında ne yapacak? Sorunun yanıtını Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk verdi. Selçuk, velinin komisyona başvurması durumunda, öğrencinin ayrı binada sınava girebileceğini söyledi. Bakan Selçuk, vaka artışlarının sürmesi durumunda ikili eğitimin de gündeme gelebileceğini belirtti.
Abone ol
Paylaş
NTV 17.06.2020 - 09:00| Son Güncelleme : 17.06.2020 - 09:29
Web sitemizdeki çerezleri (cookie) kullanıcı deneyimini artıran teknik özellikleri desteklemek için kullanıyoruz.
Aynı zamanda analitik çerezler de kullanıyoruz. Çerezleri reddetmek istiyorsanız detaylı bilgi için tıklayınız.