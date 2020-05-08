Koray Varol: Öğrencilerin yapamadığı yerleri bulup onlar üzerine tekrar yapmaları önemlidir

2020 LGS'ye hazırlanan öğrenci ve ailelerine tavsiyelerde bulunan Koray Varol, önemli olan noktalardan birinin öğrencilerin yapamadığı yerleri bulup onlar üzerine tekrar yapmaların olduğunu söyledi. Varol, ''Bir çoğumuz yazarak daha iyi öğreniriz. Ailelerin, çocuklarına ilk dönem konu özetlerini çıkartmaları ve belli bir sıklıklarla tekrar yapmalarını sağlamaları çocuklarının başarılarına ciddi anlamda katkı sağlar'' dedi.

ntv.com.tr 08.05.2020 - 11:19 | Son Güncelleme : 08.05.2020 - 14:31

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