LGS için son üç gün: Adaylar ve aileleri son günleri nasıl geçirmeli?

Pazar günü, öğrenciler, ortaokuldan iyi bir liseye geçiş yapabilmek için sınava girecek. LGS öncesi çocukların stresten uzak olması önemli. Adaylar ve aileleri son üç günü nasıl geçirmeli? Uzmanlara göre makul düzeyde heyecanın faydası var. Sınav esnasında dikkat dağınıklığını yenmek de mümkün. Uzmanlardan sınava girecek öğrencilerle ailelere önemli taviseyeler.

Haberler - NTV Haber 02.06.2022 - 20:51 | Son Güncelleme : 02.06.2022 - 21:03

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