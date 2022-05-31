LGS şampiyonundan adaylara tavsiyeler

Hafta sonu yapılacak Liselere Geçiş Sistemi Sınavı'na (LGS) yaklaşık bir milyon 300 bin öğrenci girecek. Geçen yıl sınavda birinci olan Aras Deniz Özdem, sınava girecek adaylara önemli tavsiyelerde bulundu.
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NTV Haber 31.05.2022 - 18:27| Son Güncelleme : 31.05.2022 - 18:29
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