Mardinli genç CERN'ün kapısında

Mardinli lise öğrencisi Markus Acar, arkadaşından ödünç aldığı bilgisayarla bakanlığın bilim kampı proje yarışmasında dereceye girdi, şimdi de Avrupa Nükleer Araştırma Merkezi CERN'ün kapısında... Acar, hazırladığı "E-Dedektör" projesiyle ilk 20'ye girerek finale kaldı.

NTV 01.06.2020 - 15:00 | Son Güncelleme : 01.06.2020 - 16:33

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