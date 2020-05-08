MEB'den sınıf geçme yönetmeliği

Milli Eğitim Bakanlığı ortaöğretim kurumları yönetmeliğinde değişiklik yapıldı. Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmelikle, okullarda sınıf geçme ve not ortalaması sistemi virüs salgını dönemine göre düzenlendi.
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NTV 08.05.2020 - 15:18| Son Güncelleme : 08.05.2020 - 16:08
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