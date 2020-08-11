Meslek liselerini seçen öğrenci sayısı artıyor

Liselere geçişte ilk yerleştirme sonuçları dün açıklandı. Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Mahmut Özer, mesleki ve teknik liselere ilginin arttığını söyledi. Özer, akademik başarılı öğrencilerin de artık mesleki eğitime yöneldiğini söyledi.

11.08.2020 - 13:01 | Son Güncelleme : 11.08.2020 - 13:03

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