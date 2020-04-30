Milli Eğitim Bakanı Selçuk: Her şey yolunda giderse 1 Haziran'da okulları açarız

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk milyonlarca öğrenci, öğretmen ve velinin beklediği açıklamayı yaptı, "Her şey yolunda giderse 1 Haziran'da okulları açarız" dedi. Bakan Selçuk, 31 Mayıs'a kadar uzaktan eğitimin devam edeceğini de söyledi. Merak edilen bir başka konu daha vardı. İkinci dönem notları nasıl verilecek. Bakan bu konuya da açıklık getirdi.

NTV 30.04.2020 - 09:01 | Son Güncelleme : 30.04.2020 - 11:30

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