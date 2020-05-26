Milli Eğitim Bakanı: Telafi eğitimleri yıl boyu sürecek
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, okullar açılınca öğretmenlerin yoğun bir şekilde telafi eğitimi vereceklerini söyledi. Bakan Selçuk, bu eğitimlerin destekleme kursları şeklinde yıl içinde de süreceğini açıkladı.
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NTV 25.05.2020 - 17:15| Son Güncelleme : 26.05.2020 - 11:16
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