Öğrenciler ve veliler için uzaktan eğitim tavsiyeleri (Anne babalar uzaktan eğitim süresince neler yapmalı?)

New York Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Selçuk Şirin, NTV canlı yayınında gündeme ilişkin soruları yanıtladı. Şirin, EBA üzerinden verilen uzaktan eğitime ve sonrasında çocuklara verilebilecek desteklere değindi. Selçuk Şirin, virüsün çocuklara nasıl anlatılması gerektiğini de açıkladı.

NTV 30.03.2020 - 13:34 | Son Güncelleme : 30.03.2020 - 14:12

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