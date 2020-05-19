Okul ve servis ücretleri ödenecek mi?

Okul servis ücretlerinin iadesi konusu veliler ile servis şirketleri arasında ciddi sorun olmaya devam ediyor. Veliler, okulların kapalı olduğu dönem için peşin ödedikleri parayı geri istiyor. Velilerden yoğun başvuru gelince, Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi bir açıklama yaptı. Velilere, tüketici hakem heyetlerini adres gösterdi..
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NTV 19.05.2020 - 09:36| Son Güncelleme : 19.05.2020 - 10:34
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