Okullar 21 Eylül'de açılacak mı? (Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk NTV'de yanıtladı)
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, NTV canlı yayınında öğrenci ve velilerin sosyal medya üzerinden #BakanZiyaSelçukNTVde hashtag'iyle sorduğu sorularını yanıtladı. Bakan Selçuk, okulların "21 Eylül'de açılacak mı?" sorusuna "Birçok faktör değerlendirilecek ve tavsiye edilecek. Vaka sayısı tek başına yeterli değil birçok faktör var. Risk varsa kesinlikle açmayız, Bilim Kurulu'nu izliyoruz." yanıtını verdi. Bakan Selçuk, özel okulların ücret iadesi için de "Servis ve yemek ücretleri iade edilmesi için kanaat koyduk" dedi.
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NTV 29.08.2020 - 22:57| Son Güncelleme : 29.08.2020 - 23:33
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