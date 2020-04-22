Okullar ne zaman açılacak?

NTV ekranında okulların ne zaman açılacağına yönelik soruya yanıt veren Milli Eğitim Bakanı Selçuk, ''Mayıs-Haziran ve Eylül-Ekim için yoğun bir çalışmamız var. Temmuz ve Ağustos için bir planlama yok'' dedi. Ziya Selçuk ayrıca, LGS tarihinin ertelenmesinin de söz konusu olmadığı belirtti.
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ntv.com.tr 22.04.2020 - 12:50| Son Güncelleme : 22.04.2020 - 13:08
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