Okullar ne zaman açılacak?

NTV ekranında okulların ne zaman açılacağına yönelik soruya yanıt veren Milli Eğitim Bakanı Selçuk, ''Mayıs-Haziran ve Eylül-Ekim için yoğun bir çalışmamız var. Temmuz ve Ağustos için bir planlama yok'' dedi. Ziya Selçuk ayrıca, LGS tarihinin ertelenmesinin de söz konusu olmadığı belirtti.

ntv.com.tr 22.04.2020 - 12:50 | Son Güncelleme : 22.04.2020 - 13:08

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