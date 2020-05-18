Özel okullar ücret iade edecek mi?

Hem öğrenciler, hem veliler hem de eğitimciler açısından zor bir eğitim-öğretim dönemi geçiriliyor... Salgın nedeniyle farklı bir eğitim sürecine girildi... Özel okullarda okuyan öğrencilerin velilerinden ücret iadesi talep edenler var... Peşin ödenen servis ücretlerinin iadesi için adres tüketici hakem heyetleri... Özel okullardaki hak kaybının nasıl telafi edileceğini uzmanlar anlattı....
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NTV 18.05.2020 - 16:08| Son Güncelleme : 18.05.2020 - 17:16
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