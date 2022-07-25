Özel okullarda ek ücret tartışması

Bazı özel okullar son dönemde yaşanan fiyat artışları nedeniyle erken kayıt yaptıran velilerden ek ücret talep etmeye başladı. Okulların bazıları, eğitim döneminin başında velilerle yapılan sözleşmeye sadık kalmıyor, ailelerden 10 bin liraya varan ek ücret talep ediyor. Okul yönetimi tarafından ailelere gönderilen mesajlarda "enflasyondaki yükseliş" gerekçe gösteriliyor.

Haberler - NTV Haber 25.07.2022 - 13:39 | Son Güncelleme : 25.07.2022 - 13:53

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