Özel okullarda telafi eğitimi

Eğitimde de normalleşmeye ilişkin önemli gelişmeler var. Özel okullar, Ağustos ayında telafi eğitimine başlayacak. Özel öğretim kursları da velilerin istemesi halinde eğitimlerine tekrar başlayabilecek.

NTV 02.06.2020 - 08:00 | Son Güncelleme : 02.06.2020 - 08:51

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