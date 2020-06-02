Özel okullarda telafi eğitimi

Eğitimde de normalleşmeye ilişkin önemli gelişmeler var. Özel okullar, Ağustos ayında telafi eğitimine başlayacak. Özel öğretim kursları da velilerin istemesi halinde eğitimlerine tekrar başlayabilecek.
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NTV 02.06.2020 - 08:00| Son Güncelleme : 02.06.2020 - 08:51
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