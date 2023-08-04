Özel üniversite ücretleri katlandı: Kontenjanları etkiler mi?
Özel üniversitelerin öğrenim ücretleri geçen göre ikiye, üçe katladı. Fiyatlar ortalama 200 bin liradan başlıyor, 600 bin liraya çıkıyor. Uzmanlar, bu sene zamların özel üniversitelerin kontenjanlarını olumsuz etkileyeceğini belirtiyor. Tercih dönemi, 8 Ağustos'ta sonlanacak. Üniversite kayıtları, 28 Ağustos'ta başlayacak. İşte ayrıntılar... (Haber: Beyzanur Özer Kamera: Yasin Akpınar)
- Etiketler :
- Haberler -
- Üniversite Tercihi
- Üniversite
- Fiyat
- Zam