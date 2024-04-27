Matematik müfredatında sadeleşme: İntegral, türev ve limit kararı

Milli Eğitim Bakanlığı, müfredat taslağını dün kamuoyu ile paylaştı. Özellikle sayısal alanlarda yapılan sadeleştirme dikkat çekici. Taslakta bazı konular seneler içerisine yayılırken, integral gibi bazı konular müfredat dışı bırakıldı. Eğitim uzmanları, bir derste çıkarılan konunun diğer dersleri etkileyebileceğini belirtiyor. (Haber: Öykü Tüccar)

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