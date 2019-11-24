Özelde çalışan öğretmene maaş ayarı (Meslek kanununa ilişkin adım atıldı)
Öğretmenlerin uzun zamandır beklediği meslek kanununa ilişkin adım atıldı. Aday öğretmen, başöğretmen gibi unvanlar geri gelecek. Özel okuldaki öğretmenin maaşı devlette çalışandan az olamayacak. Yeni düzenlemeler Cumhurbaşkanlığı Eğitim ve Öğretim Politikaları Kurulu'nun hazırladığı taslakta yer aldı. İşte ayrıntılar...
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