Sosyal mesafeli LGS'ye hazırlık

Liseye Geçiş Sınavı 20 Haziran'da yapılacak. Öğrenciler sınava kendi okullarında girecekler. Virüs salgını nedeniyle fiziki mesafeyeye dikkat edilecek. Maske dağıtılacak; ama öğrenciler istediklerinde maskeyi çıkarabilecek.
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NTV 30.05.2020 - 09:13| Son Güncelleme : 30.05.2020 - 10:00
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