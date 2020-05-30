Sosyal mesafeli LGS'ye hazırlık

Liseye Geçiş Sınavı 20 Haziran'da yapılacak. Öğrenciler sınava kendi okullarında girecekler. Virüs salgını nedeniyle fiziki mesafeyeye dikkat edilecek. Maske dağıtılacak; ama öğrenciler istediklerinde maskeyi çıkarabilecek.

NTV 30.05.2020 - 09:13 | Son Güncelleme : 30.05.2020 - 10:00

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