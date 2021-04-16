"Suyumuzu boşa harcamayalım, dünyamızı kurtaralım" | Çevre Müfettişi

'Çevre Müfettişi' Ege Erer, İpek Çatkaya, Ali Efe Koç, Efe Ersan, Çiğdem Su Çetinsoy, Emin Oktay, Müberra Hafsa Mutlu ve Süreyya Erva Mutlu, dünyamızı korumak için su tasarrufunun önemine dikkat çekti.

ntv.com.tr 16.04.2021 - 18:35 | Son Güncelleme : 20.04.2021 - 13:45

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