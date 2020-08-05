Üniversite adayları tercih yaparken nelere dikkat etmeli? (Tercih süreci yarın başlıyor)

Üniversite adayları için tercih süreci yarın başlıyor... Adaylar, 14 Ağustos'a kadar tercihlerini yapabilecek. Peki adaylar tercih yaparken nelere dikkat etmeli? Eğitim Uzmanı Sadık Gültekin'in bu konuda adaylara hem uyarıları hem de önerileri var.

NTV 05.08.2020 - 12:45 | Son Güncelleme : 05.08.2020 - 15:11

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