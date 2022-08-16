Tıp ve Hukuk'ta kontenjanlar boş kaldı

YKS tercihlerinin açıklamasının ardından adayların önemli bir kısmı üniversiteye yerleşti. ÖSYM bu rakamın yüzde 99 olduğunu açıklamıştı.
Ancak bu yılki üniversite yerleşmelerinde Tıp ve Hukuk kontenjanlarının tamamen dolmadığı görüldü.
Eskiden 'doktor ya da avukat' ol nasihatı yerini başka bir mesleği mi bıraktı? Eğitim Uzmanı Sadık Gültekin, NTV'de yanıtladı. Gültekin hem ekonomik sıkıntılara hem de ülkedeki üniversite sayısına dikkat çekti.
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NTV Haber 16.08.2022 - 11:13| Son Güncelleme : 16.08.2022 - 11:35
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