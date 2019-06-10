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Üniversite sınavına geri sayım başladı (İşte öğrencilere öneriler)
10.06.2019 - 14:53

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca düzenlenecek Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) 15 ve 16 Haziran'da yapılacak. YKS Temel Yeterlilik Testi (TYT) 15 Haziran Cumartesi günü saat 10.15'te düzenlenecek ve adaylara 135 dakika süre verilecek. 16 Haziran Pazar günü saat 10.15'te Alan Yeterlilik Testi (AYT), 15.45'te ise Yabancı Dil Testi (YDT) uygulanacak. AYT'de adaylara 180 dakika, YDT'te ise 120 dakika süre tanınacak. Eğitim Uzmanı Sadık Gültekin, NTV canlı yayınında konuya ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

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