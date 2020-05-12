Üniversitelerde sınav düzenlemesi

Yükseköğretim Kurumu, corona virüs salgını kapsamında üniversitelerde yeni tedbirler aldı. Alınan tedbirler doğrultusunda, üniversitelerde yüz yüze sınav yapılmayacak. Sınavlar, dijital ortamda yapılacak ya da ödev, proje gibi yöntemlerle puan verilecek.

NTV 12.05.2020 - 10:00 | Son Güncelleme : 12.05.2020 - 10:54

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