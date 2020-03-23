Uzaktan eğitimde ilk ders Bakan Selçuk'tan

Milyonlarca öğrenci için bugün uzaktan eğitim uygulaması başladı. Dersler, TRT EBA TV üzerinden veriliyor. İlk dersi veren isimse, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tu. Selçuk, hem öğrencilere hem de velilere seslendi. İşte ayrıntılar...

NTV 23.03.2020 - 10:00 | Son Güncelleme : 23.03.2020 - 10:56

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