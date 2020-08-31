Uzmanlar uyarıyor: Veliler KDV farkını talep edebilir

Özel okullarda KDV oranı yüzde 8'den yüzde 1'e indirildi. Veliler, şimdi ödemelerin nasıl ve ne zaman yapılacağını merak ediyor. Uzmanlar, erken kayıt döneminde ödeme yapılmış olsa da, velilerin KDV farkını talep edebileceğini belirtiyor.

NTV 31.08.2020 - 15:28 | Son Güncelleme : 31.08.2020 - 15:51

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