YKS tercihleri ne zaman başlıyor? İşte uzmanlardan tercih yaparken dikkat edilmesi gerekenler
3,5 milyondan fazla adayın beklediği üniversite sınavı sonuçları açıklandı. Üniversite adayları için tercih süreci haftaya başlayacak. Eğitim uzmanları hem sonuçları değerlendirdi hem de tercih döneminde dikkat edilmesi gerekenleri anlattı. (Haber: Beyzanur Özer Kamera: Önder Gündoğdu)
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