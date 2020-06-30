YKS'de soruları paylaşan adaya gözaltı

Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın dünkü ilk oturumunda, Batman'da bir adayın kitapçığından bazı kısımları sosyal medyada yayınlanması üzerine soruşturma başlatıldı. Şüpheli gözaltına alındı. İhmali olduğu değerlendirilen görevliler hakkında soruşturma açıldı.

NTV 28.06.2020 - 12:50 | Son Güncelleme : 30.06.2020 - 09:43

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