YKS'de Türkçe soruları zor bulundu

Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın sona ermesinin ardından ÖSYM soru ve cevap anahtarını açıkladı. Temel Yeterlilik Testi'nde Türkçe sorularının zor olduğunu belirten uzmanlar, Alan Yeterlilik Testi'nde ise fen ve sosyal bilimler sorularının belirleyici olduğu görüşünde. İşte ayrıntılar...
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NTV 30.06.2020 - 08:00| Son Güncelleme : 30.06.2020 - 09:27
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