Çanakkale Köprüsü ile değerlenecek bölgeler (Köprü nereden geçecek?)
1915 Çanakkale Köprüsü, bölgedeki konut ve arsaların daha tamamlanmadan değerini artırmaya başladı. Mimar- Gayrimenkul Analisti Şevki Çatladı, NTV Sektör Emlak'ta izleyicilerden gelen soruları yanıtladı. Çanakkale bölgesinde arsa yatırımı yapmak isteyenler için açıklamalarda bulundu. İşte ayrıntılar...
18.11.2019 - 19:39| Son Güncelleme : 18.11.2019 - 19:43
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