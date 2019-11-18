Çanakkale Köprüsü ile değerlenecek bölgeler (Köprü nereden geçecek?)

1915 Çanakkale Köprüsü, bölgedeki konut ve arsaların daha tamamlanmadan değerini artırmaya başladı. Mimar- Gayrimenkul Analisti Şevki Çatladı, NTV Sektör Emlak'ta izleyicilerden gelen soruları yanıtladı. Çanakkale bölgesinde arsa yatırımı yapmak isteyenler için açıklamalarda bulundu. İşte ayrıntılar...

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