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Emlak fırsatçılarına dikkat! İyi semtlerdeki eski binalar ucuza alınmak isteniyor

Depremin beklendiği İstanbul'da da binlerce kişi evini değiştirmenin telaşına girdi. Şehir içi göç sürüyor. Uzmanlar ise uyarıyor. Emlak fırsatçıları; özellikle iyi semtlerdeki evleri, değerinin çok altında almak istiyor. Peki emlak sahipleri ne yapmalı? İşte yanıtı...

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