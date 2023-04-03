Emlak fırsatçılarına dikkat! İyi semtlerdeki eski binalar ucuza alınmak isteniyor
Depremin beklendiği İstanbul'da da binlerce kişi evini değiştirmenin telaşına girdi. Şehir içi göç sürüyor. Uzmanlar ise uyarıyor. Emlak fırsatçıları; özellikle iyi semtlerdeki evleri, değerinin çok altında almak istiyor. Peki emlak sahipleri ne yapmalı? İşte yanıtı...
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