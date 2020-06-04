Faiz düştü konut fırsatçıları ortaya çıktı: Ev alacaklar nelere dikkat etmeli?

Konutta kredi faizleri tarihin en düşük seviyelerinde… Ancak ortaya çıkan finansman avantajını fırsata çevirmek isteyenler var. Bazı fırsatçılar kredi paketi açıklandıktan sonra, satışa çıkardıkları konutların fiyatında dikkat çeken artışlar yaptı. Bu durum ev alacakları da mağdur ediyor. Konuyu NTV ekranında İstanbul Emlakçılar Odası Başkanı Nizamettin Aşa anlattı.

NTV Haber 04.06.2020 - 16:26 | Son Güncelleme : 04.06.2020 - 16:49

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