"Escobar" yöntemi yine can aldı: Motosikletli saldırgan cinayetleri artıyor
Türkiye'de son dönemde motosikletli silahlı saldırı olaylarında dikkat çeken bir artış var. Son olarak İstanbul Başakşehir'den iki saldırı haberi geldi. Bir kafe ve güzellik merkezi motosikletliler tarafından kurşun yağmuruna tutuldu. Bu suikast yöntemini ilk olarak Kolombiyalı uyuşturucu baronu Pablo Escobar kullanmıştı. İşte ayrıntılar... (Haber: Osman Terkan)
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