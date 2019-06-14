Bilgi Ekranı: Multiple Skleroz nedir?

Multiple Skleroz, bağışıklık sistemindeki bozuklu sonucu beyni ve omuriliği etkileyen bir hastalık. Türkiye'de yaklaşık 60 bin MS hastası var. MS hastaları erken teşhis ve tadaviyle hayatlarını olağan şekilde sürdürebiliyor. D vitamini ve Akdeniz tipi beslenme hastalar için önemli.
NTV 14.06.2019 - 11:32| Son Güncelleme : 03.12.2019 - 10:40
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