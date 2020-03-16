Zaman Makinesi... Savaş kahramanından BM'ye madalya resti
Kore Savaşı 1950 yılının haziran ayında başladı. Birleşmiş Milletler ve Amerika'nın talebiyle Türkiye Kore'ye asker göndermeye karar verdi. Türk askerleri Ekim ayında Kore'ye ulaştı. Kutup Yıldızı adı verilen Türk tugayı, en ağır çatışmaların yaşandığı cephelerde görev yaptı. Kunuri'de, Kimyangji'de Seul savunmasında ve kanlı Vegas muharebelerinde.... Yaklaşık bin şehit verdiğimiz Kore Savaşı için batılılar "Unutulan Savaş" derler ama biz size "Unutulmaz" kahramanlardan 3'ünün öyküsünü anlatacağız. Zaman Makinesi'nin çarkları dönmeye başladı sizi 1953 yılına Kore dağlarına götürüyoruz.
Abone ol
Paylaş
NTV 16.03.2020 - 11:32| Son Güncelleme : 16.03.2020 - 11:46
Web sitemizdeki çerezleri (cookie) kullanıcı deneyimini artıran teknik özellikleri desteklemek için kullanıyoruz.
Aynı zamanda analitik çerezler de kullanıyoruz. Çerezleri reddetmek istiyorsanız detaylı bilgi için tıklayınız.