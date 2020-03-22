Unutulmaz: İyi ki doğdun Erol Büyükburç

Erol Büyükburç, 22 Mart 1936'da Adana'da dünyaya geldi. Kariyerinin ilk yıllarında İngilizce şarkılar söyledi. Büyükburç, 1964 yılında beyazperdeye adım attı ve 33 filmde rol aldı. "Sevgi Çiçekleri" adlı ilk albümü 1975 yılında yayınlandı. Erol Büyükburç, 12 Mart 1915'te aramızdan ayrıldı.
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