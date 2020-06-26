Info-Klip: Jupp Derwall'i anıyoruz

Jupp Derwall 10 Mart 1927’de Almanya’nın Würselen şehrinde dünyaya geldi. 1970’te efsane teknik direktör Helmut Schön’ün yardımcısı olarak Batı Almanya Milli Takımı’nda göreve başladı. Euro 1984’te Batı Almanya, İspanya’ya son dakika golüyle elenince Türk futbolunun da kaderi değişti. Batı Almanya’daki görevine son verildi, 1984 yazında Galatasaray’ın başına geçti. Türk futbolunu modernize etti, ilk olarak Florya’daki tesisleri toprak sahadan çim sahaya çevirdi. Derwall yönetimindeki Galatasaray 1987’de 14 yıllık şampiyonluk hasretine son verdi. Derwall 26 Haziran 26 Haziran 2007’de geçirdiği kalp krizinin ardından aramızdan ayrıldı. Florya Metin Oktay Tesisleri’nin ana sahasına Jupp Derwall’in ismi verildi.
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NTV 26.06.2020 - 17:00| Son Güncelleme : 26.06.2020 - 17:10
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