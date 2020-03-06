Info-Klip: Fecri Ebcioğlu anısına...

Besteci, söz yazarı, aranjör, şarkıcı Fecri Ebcioğlu 2 Mart 1927'de İstanbul'da dünyaya geldi. Türk televizyonlarının ilk şovmeni olarak tarihe geçti. Bob Azzam'ın popüler şarkısı C'est Ecrit Dans Le Ciel'ine Türkçe sözler yazarak müzikte adeta devrim yaptı. "Bak Bir Varmış Bir Yokmuş" unutulmazlar arasına girdi. 1964 'te şarkıcı Adamo, İstanbul'da kendi şarkısı "Tombe La Neige"i Ebcioğlu'nun Türkçe sözleriyle "Her Yerde Kar Var" adıyla okudu. "Strangers in the Night"a yazdığı Türkçe sözleri "İki Yabancı" adıyla Ajda Pekkan seslendirdi. Pekkan bu şarkıyla şöhret basamaklarını tırmandı. Acı Hayat, Suçlular Aramızda, Yılanların Öcü ve Susuz Yaz gibi filmlerin müziklerine imza attı. Fecri Ebcioğlu 6 Mart 1989 yılında hayatını kaybetti.
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NTV 06.03.2020 - 14:47| Son Güncelleme : 06.03.2020 - 14:57
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