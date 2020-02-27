Info-Klip: Elizabeth Taylor

İngiliz oyuncu Elizabeth Taylor 27 Şubat 1932'de Londra'da dünyaya geldi. 9 yaşında keşfedildi ve 1942'de "There's One Born Every Minute" filminde rol aldı. 1999 yılında Amerikan Film Enstitüsü  tarafından en büyük yedinci kadın sinema efsanesi olarak seçildi. Elizabeth Taylor 23 Mart 2011'de 79 yaşındayken hayata veda etti.

NTV 27.02.2020 - 16:00 | Son Güncelleme : 27.02.2020 - 16:18

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