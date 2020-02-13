Geçmişteki Bugün: 13 Şubat

Dresden Nazi Almanyası'nın sanayi başkenti olması nedeniyle büyük önem taşıyordu. Bu yüzden müttefikler olağanüstü sivil kaybını göze alıp kentte taş üstünde taş bırakmadılar. Resmi rakamlara göre 35 bin kişi hayatını kaybetti. Ölü sayısının 135 bin olduğunu söyleyen kaynaklar da var.
NTV 13.02.2020 - 13:02| Son Güncelleme : 13.02.2020 - 13:11
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