Hadi Bana Sor... Beyin sağlığı için neler yemeliyiz?
Doktorumuz bu kez stüdyoda değil sokakta, sizlerin yanında... Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Nöroloji Bölümü doktorlarından Prof. Dr. Derya Uludüz sokağa çıktı ve merak ettiklerinizi yanıtladı. Beyin sağlığı için hangi besinleri tüketmeliyiz, çağımızın hastalığı unutkanlıkla nasıl baş edeceğiz, cep telefonunun beynimizde yarattığı tahribat, mavi ışık sendromu ilk bölümün öne çıkan başlıklarından...
NTV 12.11.2019 - 14:25| Son Güncelleme : 03.12.2019 - 14:09
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