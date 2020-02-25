Unutulmaz: İyi ki doğdun Sabahattin Ali

Yazar, şair, gazeteci ve öğretmen Sabahattin Ali, 25 Şubat 1907’de Edirne'de dünyaya geldi. Zabit olarak çalışan babasının mesleği nedeniyle ilkokulu farklı şehirlerde tamamladı. İstanbul'daki eğitim döneminde "Çağlayan" ve "Akbaba" gibi dergilere şiir ve hikayeler gönderdi. Aziz Nesin’le beraber Marko Paşa dergisini çıkardı. Dergide çıkan yazılar dolayısıyla hapis cezası aldı. Sabahattin Ali, Bulgaristan'a kaçmak isterken Ali Ertekin isimli kaçakçı tarafından öldürüldü.

NTV 25.02.2020 - 14:00 | Son Güncelleme : 25.02.2020 - 14:11

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