Info-klip: Mozart'ın 35 yıllık şaşırtıcı ve trajik hayatı
Klasik Batı müziğinin dahi bestecisi Wolfgang Amadeus Mozart 27 Ocak 1756'da Avusturya'da Salzburg şehrinde doğdu. 35 yıllık ömrüne 626 eser sığdırdı. Ünlü Alman yazar Goethe, Mozart'ı şöyle anlatmıştı: "Mozart müzik sanatında ulaşılmazlığın simgesidir. Şiirde Shakespeare'nin olduğu gibi. Onun sanat evreninde belirişi açıklanması olanaksız bir mucizedir."
NTV 05.12.2019 - 11:13| Son Güncelleme : 05.12.2019 - 12:35
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