Kısa&Net: EURO 2020 Elemeleri

A Milli Futbol Takımı, Euro 2020 Elemeleri'nde ilk maçta deplasmanda 2-0 yendiği Arnavutluk'u konuk edecek. Ay-Yıldızlar'da hedef, alınacak bir galibiyetle final maçı niteğindeki Fransa maçına iddialı çıkmak. NTV ekibinden Yusuf Kenan Çalık, A Milli Takım'ın maçlarını Kısa&Net'te değerlendirdi.
NTV 10.10.2019 - 12:47| Son Güncelleme : 03.12.2019 - 15:15
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