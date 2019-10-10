Kısa&Net: EURO 2020 Elemeleri

A Milli Futbol Takımı, Euro 2020 Elemeleri'nde ilk maçta deplasmanda 2-0 yendiği Arnavutluk'u konuk edecek. Ay-Yıldızlar'da hedef, alınacak bir galibiyetle final maçı niteğindeki Fransa maçına iddialı çıkmak. NTV ekibinden Yusuf Kenan Çalık, A Milli Takım'ın maçlarını Kısa&Net'te değerlendirdi.

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