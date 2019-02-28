Kısa&Net: Hindistan-Pakistan Krizi

Hindistan ve Pakistan arasında tırmanan gerilim, her iki tarafın da nükleer silahlara sahip olması açısından ayrı bir önem taşıyor... Ahmet Yeşiltepe ''Aslında yaşanan her şey Keşmir için gibi görünüyor ama Hindistan ve Pakistan arasında dini ve etnik nedenlere dayalı tarihi düşmanlıkları unutmamak lazım' dedi ve savaşın eşiğine gelen iki nükleer güç arasında yaşananları Kısa&Net'te değerlendirdi.
NTV 28.02.2019 - 16:07| Son Güncelleme : 03.12.2019 - 15:21
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